Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan transfer itirafı! Volkan Demirel...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, kendisi için düzenlenen imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'teki hocası Volkan Demirel ile ilgili dikkat çeken bir detayı açıkladı. İşte Emre Mor'un açıklamaları... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulübün daha önce prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu ve cuma günü başlayan yurt dışı kampına götürülen Emre Mor ile resmi sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.