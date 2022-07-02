Jorge Jesus'u takımın başına getiren, Emre Mor, Bruma, Lincon Henrique gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleyi Enner Valencia'nın attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sürdürüyor.

İlk 3 hazırlık maçından bir beraberlik ve iki galibiyet çıkaran Kanarya, dördüncü provasını Sırbistan ekibi Partizan ile yaptı.

Fenerbahçe maça Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi ve Valencia 11'iyle başladı.

Partizan ise Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig ve Gomes 11'iyle sahada yer aldı.

Sarı lacivertliler, hazırlık maçından Enner Valencia'nın 2. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.