Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın Hull City'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığını, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceğini açıklamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun Hull City'e transferinin tamamlandığı açıklandı. Ozan Tufan, Hull City ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Öte yandan İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aile, bir rüya. Hoş geldin Ozan" ifadeleri kullanıldı.

İşte Hull City'nin Ozan Tufan için hazırladığı video...