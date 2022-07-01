Fenerbahçe'de forvet transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Andrea Belotti gelişmesi! Kararını açıklayacak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi iyi bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler, İtalyan forvet Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Torino'yla sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Listesinde birçok futbolcu yer alan yönetim, görüşmelerine devam ediyor.