FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus çok istemişti! Ruben Vinagre'nin geleceği belli oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus çok istemişti! Ruben Vinagre'nin geleceği belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kaliteli bir sol beki takıma kazandırmak istiyor. Araştırmalarını sürdüren yönetim, Sporting'in yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan bonservisini aldığı Ruben Vinagre'yi listesine eklemişti. Portekiz basını, 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 19:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022- 19:54