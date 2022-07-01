Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus çok istemişti! Ruben Vinagre'nin geleceği belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kaliteli bir sol beki takıma kazandırmak istiyor. Araştırmalarını sürdüren yönetim, Sporting'in yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan bonservisini aldığı Ruben Vinagre'yi listesine eklemişti. Portekiz basını, 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.
Ünlü çalıştırıcı, takıma bir sol bek hamlesi yapılmasını talep etti.