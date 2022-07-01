Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması adına hareketli saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rennes'in Kim Min Jae ısrarı sürüyor! Teklif edilen rakam...
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte Güney Koreli stoper Kim Min Jae'ye teklifler gelmeye devam ediyor. İşte Rennes'in başarılı savunmacı için yaptığı son teklif... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde transfer çalı��maları sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler belirlenmeye çalışıyor.
Fenerbahçe'de geleceği henüz netlik kazanmayan Kim Min Jae ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.