Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Al Shamal ile karşılaşacak. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe'de yeni transferler maçta süre alacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Al Shamal ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - Al Shamal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Al Shamal maçı 29 Haziran Çarşamba günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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