FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da rota yeniden Sörloth!

Fenerbahçe transfer haberi: Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de rota yeniden Leipzig forması giyen Sörloth'a döndü. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 06:40