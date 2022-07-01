Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da rota yeniden Sörloth!
Fenerbahçe transfer haberi: Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de rota yeniden Leipzig forması giyen Sörloth'a döndü. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, gözler forvet transferine çevrildi.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de Alexander Sörloth yeniden gündemde...