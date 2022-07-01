Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! İstenilen bonservis...

Fenerbahçe transfer haberi: Orta sahasına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip teknik direktör Jorge Jesus'un istediği doğrultusunda Real Betis'ten William Carvalho'yu gündemine almıştı. Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro önerdiği Portekizli yıldız için İspanyol ekibinin istediği rakam belli oldu. İşte detaylar...(FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 20:23