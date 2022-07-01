William Carvalho transferi için bir süredir yoğun uğraş veren Fenerbahçe'ye Real Betis'ten flaş bir cevap geldi.
Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! İstenilen bonservis...
Fenerbahçe transfer haberi: Orta sahasına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip teknik direktör Jorge Jesus'un istediği doğrultusunda Real Betis'ten William Carvalho'yu gündemine almıştı. Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro önerdiği Portekizli yıldız için İspanyol ekibinin istediği rakam belli oldu. İşte detaylar...(FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden Fenerbahçe'de ön libero mevkisi büyük önem taşıyor.
Yeni sistem ve yapılanmaya girecek sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı, ilk 11'inde tek ön liberoya yer vermeyi planlıyor.