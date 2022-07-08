FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Giuseppe Pezzella'da anlaşma tamam! İşte Parma'ya ödenecek bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir futbolcuda daha mutlu sona ulaşmaya çok yakın... Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u resmen açıklayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol bek bölgesi için harekete geçmişti. Kanarya bonservisi Parma'da bulunan Giuseppe Pezzella'yı liste başına yazarken, İtalyan kulübüyle bonservisi konusunda el sıkışıldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 18:35