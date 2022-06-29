Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon sıkça problem yaşadığı hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, forvet transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Dnipro forması giyen Artem Dovbyk için resmi teklif yaptığı ve oyuncuyla anlaşma sağlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni sezon öncesi forvet konusunda kararını verdi. Ukrayna ekibi Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk için sarı lacivertliler resmi teklif yaptı.

DNIPRO'YA 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan futbolcu için Fenerbahçe yönetimi futbolcuyu 1 yıl kiralamak için resmi teklifte bulundu. Dnipro'ya bu transfer için 1 milyon Euro önerildi.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Artem Dovbyk ile yıllık 1.5 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. Santrafor Artem Dovbyk'ın SK Dnipro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor.