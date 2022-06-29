Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni sezon öncesi forvet konusunda kararını verdi. Ukrayna ekibi Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk için sarı lacivertliler resmi teklif yaptı.
DNIPRO'YA 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan futbolcu için Fenerbahçe yönetimi futbolcuyu 1 yıl kiralamak için resmi teklifte bulundu. Dnipro'ya bu transfer için 1 milyon Euro önerildi.
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Artem Dovbyk ile yıllık 1.5 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. Santrafor Artem Dovbyk'ın SK Dnipro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona eriyor.