FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'dan flaş talep! Yönetim...
Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'dan yönetim flaş bir talepte bulundu. Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcudan maaşında yüzde 30 indirim talep edildi. (FB SPOR HABERLERİ)
Sarı-lacivertli kulüp, 1 yıllık sözleşmesi kalan Luiz Gustavo'dan indirim talep etti. Fotomaç'ın haberine göre yıllık 3.5 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncudan yüzde 30 indirime gitmesi istendi. 35 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, olumlu bir sonuç almayı hedefliyor. Tecrübeli orta saha, bu teklifi kabul ederse F.Bahçe'deki son yılında 2.5 milyon euro kazanacak.