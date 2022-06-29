FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'dan flaş talep! Yönetim...

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'dan yönetim flaş bir talepte bulundu. Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcudan maaşında yüzde 30 indirim talep edildi. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2022- 14:41