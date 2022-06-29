Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal ile kozlarını paylaştı. Can Bartu Tesislerinde oynanan mücadeleden sarı-lacivertli takım, 4-2 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Bruma, 60'da Enner Valencia, 66. dakikada Mergim Berisha ve 88'de ise Serdar Dursun kaydetti. Al Shamal'ın golleri ise 54. dakikada Attwan ve 75'te Sayed Ahmed'den geldi.
Bu sonucun ardından Kanarya, çıktığı 3 hazırlık maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken mağlubiyet yüzü görmedi.
Fenerbahçe, hazırlık kampında maç daha yapacak:
2 Temmuz Cumartesi - Partizan
6 Temmuz Çarşamba - Mol Fehervar