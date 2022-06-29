Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transferde sol bek bölgesine yoğunlaştı. Sabah'ın haberine göre, Sarı-lacivertliler, bonservisi İspanyol kulübü Almeria'da bulunan, geçen sezon Botafogo'ya kiralanan Brezilyalı sol bek Jonathan Silva'yı gündemine aldı. Almeria ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Jonathan için bonservis görüşmesi yapılacak. Kulübünün 24 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro bonservis talep ettiği gelen bilgiler arasında.

Jonathan geride kalan sezon Brezilya liginde sadece 1 karşılaşmaya çıktı.

KALE İÇİN ROTASI RİZE



Kaleci Altay'ın yanına isim arayışları da sürüyor. Sinan Bolat ve Ertuğrul Taşkıran girişimlerinden sonuç alamayan sarılacivertliler, rotasını Çaykur Rizespor'a çevirdi. Gökhan Akkan ve Tarık Çetin listeye alınırken önceliğin Gökhan Akkan'da olduğu öğrenildi. Tarık, Süper Lig tecrübesi az olduğu için ikinci sırada tutuluyor.