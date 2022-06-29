Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı transfer etmek istediği iddia edilmişti. 28 yaşındaki futbolcunun yakın çevresinden Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama geldi. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.

Adı Alexander Sörloth, Vincent Aboubakar ve Artem Dzyuba gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı gündemine aldığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncuya resmi teklif yaptığı iddia edilirken, Mariano Diaz'ın çevresinden konuyla ilgili açıklama geldi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIK"

Cadena SER'de yer alan habere göre; Mariano Diaz'a yakın kaynakların, Fenerbahçe cephesinden kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini söylediği aktarıldı. Haberde ayrıca Diaz'a uygun bir teklif gelirse takımdan ayrılacağı belirtilirken, Dominikli futbolcuya teklif gelmemesi halinde Real Madrid'in oyuncunun sözleşmesini feshedebileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 11 maça çıkan Mariano Diaz, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.