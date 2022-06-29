FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! Hedefte Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda eksik bölgelere bir bir takviyeler yapan sarı lacivertli ekipte gözler kaleci transferine çevrildi. Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir Türk kaleci almak isteyen Kanarya'nın hedefinde 2 yerli isim var. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ı yedekleyecek Türk bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Listede Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.

Ntv Spor'un haberine göre; Ertuğrul için 1.5 milyon Euro bonservis talep eden Kasımpaşa ile görüşmeler sonuçlanmış değil. 32 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için henüz resmi bir adım atmayan sarı-lacivertliler, beklentiler konusunda araştırma halinde.

27 yaşındaki kaleci birçok Anadolu kulübünün de radarında.

BERKE İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, sezon sonu itibariyle kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Berke Özer ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.