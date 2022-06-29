Fenerbahçe'de özden çıkarılan Marcel Tisserand’ın yerine genç ve potansiyelli bir stoper almak isteyen yönetim, bonservisi Real Sociedad’ta olan Modibo Sagnan'a kancayı attı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezon planlarında yer almayan Marcel Tisserand'la yolları ayırmak için düğmeye bastı.

Sarı-Lacivertliler, Kongolu stoperin yerini genç ve potansiyelli bir isimle doldurmayı planlıyor. Scout ekibiyle beraber çalışmalar yapan transfer komitesi çok sayıda ismi listesine almış durumda. Takvim'in haberine göre, bu isimlerden birisi de Modibo Sagnan. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Tondela'da kiralık olarak forma giyen Fransız stoperin bonservisi İspanyol kulübü Real Sociedad'ta bulunuyor. Tondela formasıyla 30 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki Sagnan 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Piyasa değeri ise 3 milyon Euro civarında.