Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna kattı. Hücum hattını oldukça çeşitlendiren Kanarya için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetim, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna kattı. Hücum hattını oldukça çeşitlendiren Kanarya için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Team Talk yazarı Samuel Bannister'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonda ligi son sırada bitiren ve mali sorunlar nedeniyle 3. lige düşürülen Bordeaux'un bonservisli oyuncusu olan Albert Elis'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu ifade edildi.

Haberin devamında Diez'e talipler olduğu ifade edilirken bir başka talibin ise Premier Lig ekibi Leeds United olduğu kaydedildi.

Öte yandan 26 yaşındaki Honduraslı için bir başka Premier Lig ekibi West Ham'ın da devrede olduğu kaydedildi.

Haberin devamında bir rakam belirtilmezken Bordeaux'un en yüksek teklifi kabul edeceği de duyuruldu.

Fransız ekibi, kiralık olarak formasını giyen oyuncuyu bu yaz 6 milyon Euro opsiyonla transfer etti.

Bu sezon Ligue 1'de 20 maça çıkan Honduraslı, 9 gol ve 1 asist üretti.

Alberth Elis, sağ kanat, sol sakat, santrfor ve forvet arkası mevkileri olmak üzere hücumun hemen hemen her yerinde görev alabiliyor.

26 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.