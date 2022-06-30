Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe Beko'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dimitris Itoudis önderliğinde yeni bir yapılanmaya giren sarı-lacivertli ekipte Fransız yıldız Nando De Colo, ASVEL'e transfer oldu. İşte detaylar...

3 sezondur sarı-lacivertli ekibin formasını giyen Nando De Colo'nun geleceği belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren De Colo ile anlaşma sağlanamadığı ve oyuncunun kariyerine başka bir takımda devam edeceği bildirildi. Fransa ekibi ASVEL ise De Colo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, oyuncuya 3 sezon boyunca kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

De Colo geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 21 Euroleague maçında 11.9 sayı 2.2 ribaund 3.8 asist ortalaması yakalamıştı.