FENERBAHÇE HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma Emre Mor transferini açıkladı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Karagümrük'te, başkan Süleyman Hurma, Emre Mor konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını açıkladı. Hurma, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.06.2022- 01:42
TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon Euro'ya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." sözlerini kullandı.
Fenerbahçe'ye verdiği sözü tutacağını belirten Hurma, "Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse, satmam. Sözümü tutarım." diyerek transferi açıklamış oldu.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin euro olacak. Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.
Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.