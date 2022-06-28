FENERBAHÇE HABERİ: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma Emre Mor transferini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Karagümrük'te, başkan Süleyman Hurma, Emre Mor konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını açıkladı. Hurma, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2022- 01:42