Fenerbahçe'de kampa milli takımdan dönen oyuncular da katıldı

Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren ve yeni sezon için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker da kampa katıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 12:40