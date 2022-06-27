Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer döneminde Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak güçlenen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Real Madrid'in genç ismi Reinier'i kiralamak isterken, Brezilyalı oyuncunun transferde kararını verdiği belirtildi. İspanyol basınına göre 20 yaşındaki on numara, Fenerbahçe yerine Benfica'yı tercih etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jorge Jesus'un önderliğinde sürdüren Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor.

Sarı-lacivertliler ilk etapta Santa Clara'dan Lincoln Henrique ve PSV'den Bruma'yla kadrosunu güçlendirdi.

Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Kanarya, Real Madrid'in genç ismi Reinier'i listesine almıştı.

REINIER KARARINI VERDİ!

Bonservisi Real Madrid'de bulunan ve 2 yıldır Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Reinier, geleceği konusunda kararını verdi.

İspanyol basınına göre; 20 yaşındaki futbolcuyu Benfica ve Fenerbahçe kiralamak istedi. Portekiz temsilcisinin teknik direktörü Nelson Verissimo'nun ilgisinden etkilenen Reinier, tercihini bu yönde kullanmak istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Dortmund'da geçiren Reinier, 20 maça çıktı ve skora katkı yapamadı. Real Madrid'le 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Brezliyalı'nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...



