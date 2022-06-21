FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min Jae Everton yolcusu!

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Kim Min Jae için Avrupa ekipleri teklif yapmaya devam ediyor. Güney Koreli stoper için bir diğer haber ise İngiliz ekibi Everton Kim'i kadrosuna katmak için harekete geçti. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 19:32