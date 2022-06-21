Abdülkerim Bardakçı'yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-jae'yi de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min Jae Everton yolcusu!
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Kim Min Jae için Avrupa ekipleri teklif yapmaya devam ediyor. Güney Koreli stoper için bir diğer haber ise İngiliz ekibi Everton Kim'i kadrosuna katmak için harekete geçti. (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.06.2022- 19:32