Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'den büyük başarı!

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Arda Güler, inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Genç futbolcu 17 yaş altı futbolcular arasından en pahalı 4. isim oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 08:50