Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'den büyük başarı!
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Arda Güler, inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Genç futbolcu 17 yaş altı futbolcular arasından en pahalı 4. isim oldu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2022- 08:50
Avusturya'da sahne alacak Arda, kalçasından geçirdiği operasyonun ardından geçen hafta idmanlara başlamıştı. Ancak genç oyuncu henüz hazır olmadığı için Tiran maçında oynamamıştı. 17 yaşındaki futbolcunun, Avusturya kampında oynanacak olan Partizan ve Mol Fehervar maçlarında ilk kez sahaya çıkacağı öğrenildi.
17 yaş altının en pahalı isimleri
Kulübü Yaş Değeri
Gavi Barcelona 17 60 milyon Euro
Youssoufa Moukoko Dortmund 17 15 milyon Euro
Angelo Gabriel Santos 17 10 milyon Euro
ARDA GÜLER Fenerbahçe 17 6 rnityon Euro
Roger Fernandes Braga 16 4 milyon Euro
Noah Mbamba Club Brugge 17 4 milyon Euro
Jamie Bynoe-Gittens Dortmund 17 4 milyon Euro
Antonb Nu. Club Brugge 17 2.5 milyon Euro