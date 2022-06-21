Transfer haberi: Süper Lig'in 3 devi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Konyaspor'un deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyordu. Milli stoperin yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun transferi için anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu.



DHA'nın haberine göre uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon 250 bin Euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte 2,6 milyon Euro'ya kadar çıkarak kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin teklifini peşin olarak ilettiği, Beşiktaş'ın ise vadeler halinde bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine de Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı öğrenildi. İki başkanın bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası ayrıntılarıyla bu konuyu konuştukları belirtildi.

