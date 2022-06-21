Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertlilerde transfer adına sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus basını, Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forvet Artem Dzyuba ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler şimdiye kadar Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Sarı-lacivertlilerde Jesus'un talimatları doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için yöneticiler yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'de forvet transferi gündeme gelen isimlerden biri de Artem Dzyuba olmuştu. Rus basını, sarı-lacivertli ekibin 33 yaşındaki golcü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI!

Rusya'da yayın yapan Match TV'nin haberine göre, Fenerbahçe Dzyuba ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli golcünün sarı-lacivertlilerden 2.5 milyon Euro'nun üstünde bir maaş alacağı belirtildi. Haberde Dzyuba ile Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ifade edildi.

Dzyuba'nın 2.5 milyon Euro'nun üstünde maaşın yanı sıra, imza parası ve başarı bonusları da alacağı belirtildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Zenit ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet geçtiğimiz yıl 39 maçta 13 gol 10 asistlik performans sergilemişti. Rus Milli Takımı'nda da oynayan 1.96'lık santrfor, 55 maçta 30 gol kaydetti.

İşte Rus basınına yansıyan o haber...