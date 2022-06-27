Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, sezonu erken açtı. Fenerbahçe, 4. hazırlık maçını Mol Fehervar ile oynayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Mol Fehervar ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı 6 Temmuz Çarşamba günü 18:30'da oynanacak.

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