TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Emre Mor ile anlaşmaya vardı!
Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor ile anlaşmaya vardı. Yönetimin, oyuncunun temsilcileriyle bir araya geldiği ve el sıkıştığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 12:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022- 13:25
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, geçen sezon Karagümrük forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyordu.
Yönetimin, milli futbolcunun temsilcileriyle dün akşam bir araya geldiği ve her konuda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Transferde imzaların atılması için Fenerbahçe'nin, Karagümrük'le bonservis konusunda el sıkışması bekleniyor.