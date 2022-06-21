Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yıldız futbolcular için temaslarını sürdüren sarı lacivertli ekibin gündemine flaş bir isim geldi. Celtic'in deneyimli savunmacısı Kanarya'ya önerildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da İskoç basınından geldi. Daily Record gazetesi, Celtic'in 29 yaşındaki Fransız stoperi Christopher Jullien'in sarı lacivertlilere önerildiğini ileri sürdü. Haberde, "Savunma hattında değişikliğe gitmeyi düşünen Türk ekibine Jullien teklifi yapıldı. Fenerbahçe ise bir cevap vermedi" denildi. 1.96 boyundaki stoperin piyasa değeri 5.5 milyon Euro civarında.