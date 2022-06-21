Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarışacak. Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı tarih, yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 19-20 Temmuz, rövan maçı ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.