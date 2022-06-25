Fenerbahçe'de göreve geldiğinden bu yana Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini yaptıran Jorge Jesus, bir sonraki hamlesini mutlaka orta sahaya yapmak istiyor.



Record'da yer alan habere göre; Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını yeniden dizayn etmek istiyor. Bu amaçla William Carvalho, Sergio Oliveira, William Arao ve Vinicius Souza'nın isimleri Fenerbahçe ile geçerken, Jorge Jesus'un İstanbul'a transfer için ikna etmeye çalıştığı isminse daha büyük ve daha sükseli olduğu ifade edildi.



Jorge Jesus'un bir süredir Paris Saint-Germain'deki geleceği soru işareti olan Portekizli milli orta saha oyuncusu Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi.



Fenerbahçe'nin Danilo'dan olumlu cevap alması durumunda, satışa sıcak bakan PSG ile de görüşeceği öğrenildi.

DANILO PEREIRA'NIN KARİYERİ



Estoril altyapısından yetişen ve Parma, Aris, Roda, Maritmo formaları giydikten sonra Temmuz 2015'te 4.5 milyon euro karşılığı Porto'ya transfer olan 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Ekim 2020'de ise kiralama ve satın alma için toplamda 20 milyon Euro'luk bedelle PSG'ye geçti. PSG ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Danilo, geçen sezon 37 resmi maçta oynayıp 5 gol attı.