Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği listeye göre çalışmalarını sürdürüyor.

Orta saha takviyesi yapmak isteyen Kanarya, birçok futbolcuyla görüşme halindeydi. Bu isimlerden birisi de Belçika Ligi takımlarından Lommel'de forma giyen Vinicius Souza'ydı. Fenerbahçe'ye bu transferde kötü haber geldi.

Sky Sports editörü Anthony Joseph'in paylaştığı bilgiye göre, sarı lacivertlilerin, Lommel'e yaptığı teklif reddedildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yaptığı 4.3 milyon Sterlin'lik ücretin kabul görmediği ifade edildi.

Lommel'in yıldız futbolcuyu 8 milyon Sterlin'in altında bir rakama satmayı düşünmediği belirtildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 1.87 boyundaki ön liberoyla Celtic, Ajax, PSV, Bologna ve Club Brugge gibi takımlar da ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Vinicius, geçen sezon 35 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistle oynadı.