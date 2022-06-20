Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe sezonu erken açıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Shkupi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SHKUPI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi, 22 Haziran tarihinde Düzce'de Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı. Maç 16:00'da Fenerbahçe Youtube'da yayınlanacak.