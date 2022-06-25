Son dakika Fenerbahçe haberleri: ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko, ABD'li oyun kurucu Pierria Henry'nin NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Pierria Henry, NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanarak takımdan ayrıldı. Henry'nin Avrupa'ya dönme kararı alması halinde haklarının Fenerbahçe Beko'da olacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Pierria Henry, sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı almıştır.

Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.