TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek! Jorge Jesus Ayrton Lucas’ı işaret etti

Transferin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de sol bek için önemli bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un Flamengo'da kiralık oynayan Ayrton Lucas'ı ilk aday olarak işaret ettiği bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2022- 06:40