Fenerbahçe transfer için dört bir koldan saldırıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek! Jorge Jesus Ayrton Lucas’ı işaret etti
Transferin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de sol bek için önemli bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un Flamengo'da kiralık oynayan Ayrton Lucas'ı ilk aday olarak işaret ettiği bildirildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, santrfor kanat ve orta saha dışında sol bek mevkisi için de çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un savunmanın solu için bonservisi Spartak Moskova'da olan ve Flamengo'da kiralık oynayan Ayrton Lucas'ı istediği öğrenildi.