Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim daha girdi...
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus istedi yönetim harekete geçti! Luca Waldschmidt Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına çok yönlü bir futbolcu takviyesi isteyen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un hedefinde 26 yaşındaki Alman oyuncu Luca Waldschmidt var. Kanarya'nın Almanya Bundesliga'da forma giyen oyuncunun kulübüne kısa süre içinde teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takımı 4-4-2 düzeninde oynatmayı planlayan Jorge Jesus hücum bölgesine çok yönlü bir futbolcu istediğini yönetime iletti.
Sarı lacivertli yönetim de scoutlar aracılığıyla bu tipte bir isim aramaya başladı.