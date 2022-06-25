Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. İki grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2022- 14:57