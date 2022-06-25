Fenerbahçe, ön libero transferinde önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un Luiz Gustavo'nun yerine istediği ön libero adayları arasında yer alan Real Betis'ten Carvalho, Lommel'den Souza ve Flamengo'dan Arao için girişimler tüm hızıyla sürüyor. Jesus'un listesinde 1 numara ise Carvalho. Portekizli teknik adamın ısrarla istediği 30 yaşındaki dinamoda Betis, 5 milyon euro bandına düşerken, sarı-lacivertliler bu rakamı 2.5, 3 milyona düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncu tarafında ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, İspanyolların ikna edilmesinin an meselesi olduğu bildirildi.

ARAO VE SOUZA BEKLEMEDE

Fotomaç'ın haberine göre; Jesus'un Carvalho'nun alternatifleri olarak belirlediği Belçika'da Lommel'de oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı ön libero Vinicius Souza ve Flamengo'da ter döken eski öğrencisi Willan Arao konusunda gelen haberler de olumlu. Flamengo; Arao'nun maaş yükünden kurtulmayı düşünüyor ve sarı-lacivertlilerden yaklaşık 3 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Bu teklifin durumu da Carvalho'nun transferine bağlı olarak netleşecek. Belçika'da kiralık oynadığı Mechelen'den Lommel'e dönen 23 yaşındaki Souza ise kariyerini 2. Lig'de yer alan kulüpte sürdürmek istemiyor. Bu faktör de sarı-lacivertli yönetimin elini fazlasıyla güçlendiriyor.