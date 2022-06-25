Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Tirana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe Youtube Katıl nasıl izlenir?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Tirana ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Tirana maçı 25 Haziran Cumartesi günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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