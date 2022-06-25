Fenerbahçe - KF Tirana maçı canlı yayın (Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izle)

Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçında KF Tirana ekibiyle karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus önderliğinde ilk sınavında Shkupi ile berabere kalan sarı lacivertliler, bu kez Arnavutluk ekibini mağlup etmeyi planlıyor. Mücadelenin canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2022- 17:56 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022- 17:58