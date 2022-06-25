Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçında KF Tirana ekibiyle karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus önderliğinde ilk sınavında Shkupi ile berabere kalan sarı lacivertliler, bu kez Arnavutluk ekibini mağlup etmeyi planlıyor.
F.BAHÇE'NİN İLK 11'İ
Ertuğrul, Noval, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Bruma, Lincoln, Berisha.
Fenerbahçe - KF Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanıyor.
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