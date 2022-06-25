Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler mutlak bir santrfor takviyesi yapmak isterken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Kanarya, Real Madrid'de forma şansı bulamayan Mariano Diaz'ı gündemine aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Sarı-lacivertliler Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirirken, bu bölgeye takviyeleri sürdürecek.

Santrfor alarak ileri ucu alternatifli hale getirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim gelse de, İspanyol basınından konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON ADAY MARIANO DIAZ!

AS'ta yer alan habere göre; F.Bahçe son olarak Real Madrid'de forma giyen Mariano Diaz'ı gündemine aldı. Eflatun-beyazlılar, gelecek planlarında yer almayan 28 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirebileceği yazıldı.

TRANSFERDE RAKİP GETAFE

Bu transfer için La Liga ekibi Getafe'nin de devrede olduğu ve buna karşın sarı-lacivertlilerin oyuncuyla ilgilenen en ciddi takım olduğu yazıldı.

Haberin detaylarında deneyimli santrforun Kanarya'dan net 5 milyon Euro ücret istediği, Fenerbahçe'nin ise bonuslarla birlikte 4 milyon Euro teklif edebileceği yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de sadece 11 kez şans bulan Mariano Diaz, bu süreçte 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 2023'te sözleşmesi bitecek oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...



