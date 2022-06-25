Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz yaz transfer edilen ve devre arasında Midtjylland'a kiralanan Max Meyer de antrenmanlara katıldı. Alman oyuncu ülkesinin basınında gündem olurken, sert bir şekilde eleştirildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz Köln ile sözleşmesi sona eren Max Meyer'i kadrosuna katmış ve orta saha bölgesindeki alternatifi arttırmıştı.

26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde istenen performansı gösterememesi üzerine devre arasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a kiralandı.

"HAYAL KIRIKLIĞINDAN DAHA FAZLASI"

Alman futbolcunun performansı ülkesinin basınında gündem oldu ve "Fenerbahçe'deki ilk bölümü hayal kırıklığından daha fazlasıydı." ifadeleriyle eleştirildi. Alman basınında çıkan haberde, Schalke 04'ün eski yıldızının Danimarka temsilcisinde kiralık sözleşmesinin bittiği ve Fenerbahçe'ye geri döndüğü yazıldı.

Haberde ayrıca orta saha oyuncusunun Kanarya'da ikinci bir meydan okumaya hazırlandığı belirtildi.