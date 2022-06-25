Fenerbahçe - Tirana maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gelecek sezon Jorge Jesus yönetiminde 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Shkupi ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Fenerbahçe - Tirana maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022- 16:00