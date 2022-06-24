Fenerbahçe'de takıma yapılacak olan takviyeler merakla beklenirken bazı futbolcular ise yuvadan uçabilir. Özellikle geçtiğimiz sezon büyük bir patlamaya yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok ekibi peşine takmıştı. Milli futbolcunun Premier Lig'e transfer olabileceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Premier Lig'in yeni takımı Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden gündemine aldı. Bu sezon A Milli Takım'a kadar yükselen yıldız futbolcu, İngiliz devinin listesinde tepelerde yer alıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Ferdi'ye ön sözleşme imzalatmak isteyen İngiliz kulübü, Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele yapması üzerine istediğini başaramamıştı. Ancak Nottingham Forest Teknik Direktörü Steve Cooper'ın, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini çok istediği ve bu yaz da 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği öne sürüldü.

Akşam'ın haberine göre;"Her ne kadar Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertlilerin önemli bir parçası olsa da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni bir takım oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı var ve bu durum da Hollanda doğumlu oyuncunun Nottingham'a transferini kolaylaştırabilir." ifadelerine yer verildi.

Nottingam Forest'ın Premier Lig'den gelen 200 milyon sterlinle güçlü bir kadro kurmak istediği ve Ferdi Kadıoğlu için gözünü karartabileceği belirtti.

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakam gelmediği sürece satmayı düşünmediği ve milli futbolcu için 17 milyon euro istediği belirtildi. Bunun yanında, İngiliz kulübünün bu ücreti ödeyebileceği ifade edildi.

Haberde, Nottingham Forest'ın sol beki Max Lowe'un kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve Sheffield United'a döndüğü, bu nedenle Premier Lig'in yeni temsilcisinin en az bir sol beke ihtiyacı olduğu ifade edilirken, Ferdi Kadıoğlu için de "Kadıoğlu, sahanın her iki tarafında da tehdit oluşturuyor. Oyunun hücum tarafında dripling ve asist yapmayı seven modern bir kanat oyuncusu." yorumunda bulunuldu.