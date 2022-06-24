FEENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus Beşiktaş'ın istediği Jovane Cabral için devreye girdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, Sporting'den kadrosuna katmak istediği Jovane Cabral için sarı lacivertliler de devreye girdi. Transferde Jorge Jesus'un ön planda olduğu ve 24 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)