Beşiktaş ile Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, Portekiz'in Sporting takımında boy gösteren Jovane Cabral'ı kadrosuna katmak istiyordu.
Kartal, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Sporting'le pazarlıklarını sürdürüyordu.
Jovane Cabral transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Portekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de yıldız oyuncu için devreye girdiği iddia edildi.
Cabral'ı Jesus'un çok istediği ve Beşiktaş'a transferde rakip çıktığı öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan futbolcu için Lazio'nun da ilgisi olduğu vurgulandı.
Geçen sezon 21 maça çıkan Cabral, 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
Cabral'ın Sporting ile sözleşmesi 2023'te sona erecek.