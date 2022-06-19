Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Willian Arao bombası!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertli etkip, teknik direktörü Jorge Jesus'un istediği oyunculara bir bir imzayı attırmak istiyor. Defansif orta saha transferine yoğunlaşan Kanaryai Willian Arao transferini bitirmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de görmeyi çok arzu ettiği Portekizli ön libero William Carvalho'da işlerin pek de yolunda gitmediği öğrenildi.
Portekizli ön liberonun "Ben zaten Real Betis'te 3 milyon Euro kazanıyorum.