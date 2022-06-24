Transfer haberi: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, sarı lacivertlilere transfer olacağı konuşulan Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu. Hurma ayrıca gündemde olan Aaron Ramsey hakkında, "Anlaşma aşamasına geldik ama vazgeçtik." dedi. İşte o sözler...

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu.

Emre Mor'un transferi hakkında TRT Spor'a konuşan Hurma, "Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık" dedi.

Juventus forması giyen Aaron Ramsey ile anlaştıklarını ancak transferden vazgeçtiklerini belirten Hurma, "Aaron Ramsey ile anlaşma aşamasına geldik ama vazgeçtik" diye konuştu.