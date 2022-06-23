Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu Lincoln Henrique ve Bruma'yla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, Portekizli çalıştırıcı Gabriel Barbosa'yı (Gabigol) istemişti. Brezilyalı santrfor için Avrupa'nın devleri de devreye girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

Sarı-lacivertliler Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirirken, çalışmalar ise son gaz devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, Flamengo'nun santrforu Gabriel Barbosa'yı (Gabigol) radarına almıştı.

90min.com'un haberine göre; 25 yaşındaki santrfor için Wolverhampton, West Ham United, Newcastle United ve Aston Villa'nın devrede olduğu yazıldı.

Brezilya temsilcisiyle 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Barbosa'nın güncel piyasa değeri ise 26 milyon Euro olarak gözüküyor.

Gabigol geçtiğimiz sezon takımı adına 33 maçta forma giydi. Bu maçlarda 17 gol atan yıldız oyuncu, 2 de asist yaptı.



