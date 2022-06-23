FENERBAHÇE HABERİ: Transferde domino etkisi! Kim Min-Jae ve Inter...

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Kim Min-Jae'nin talipleri artmaya devam ediyor. Avrupa'dan birçok takımın peşinden koştuğu yıldız savunmacı, şimdi de Inter'in hedefinde. İtalyan basınında yer alan habere göre, Güney Koreli stoperin transferi domino etkisi yaratabilir. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki stoperin Avrupa'dan birçok talibi bulunuyordu. Yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen son takım ise Inter.

İtalyan basınında yer alan habere göre, mavi siyahlılar, Milan Skriniar'ın PSG'ye satılması durumunda Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'i kadrosuna katacak.

Inter, Milenkovic'i transfer etmesi durumunda Sırp oyuncuyu yedekleyecek bir isim olarak Kim Min-Jae'yi gözüne kestirdi.

Güney Koreli defansın 15 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakama transfer edilebileceği aktardıldı.

Kim Min-Jae için Inter'in yanı sıra Napoli'nin de transfer yarışında olduğu vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Kim Min-Jae, bu sezon 39 maça çıktı ve 1 gol attı.

Başarılı oyuncunun sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2025'te sona erecek.