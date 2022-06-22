Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la beraber yeni sezon çalışmalarına başladı.
TRANSFER HABERİ - Takımdan ayrılıyor mu? Fenerbahçe'den flaş Kim Min Jae kararı
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine sarı-lacivertlilerde, yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kim Min Jae hakkında flaş bir karar verildi. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, bu sezon üç kulvarda birden yapacakları yarışta Kim Min-Jae ile olmak istiyor.
Portekizli hoca, sistemi için çok önemli gördüğü Güney Koreli stoperden bir yıl daha kalmasını isteyecek.